Enerjisa'dan 800 milyon liralık tahvil ihracı

Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla tahvil ihracı gerçekleştirdi.

15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirdiği, iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracı ile reel sektörün üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdi. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen yüksek talebin 800 milyon TL’sini karşılayan Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam tahvili 1,7 milyar TL’ye ulaştı.

Enerjisa Enerji CFO'su Michael Moser, “Enerjisa Enerji olarak sektörde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara bir yenisini ekleyerek, talep toplama neticesinde öngörülenin 4 katı ihraç boyutunda tahvil ihracı gerçekleştirdik. Bu ihraçla birlikte yatırımcılardan gelen talebin 800 milyon TL’sini karşıladık. 15 Ekim’de gerçekleşen ihraç ile sektördeki güvenilirliğimizin bir kez daha ispatlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İki yıl vadeli ve Türk Lirası Referans Endeksine bağlı tahvil ihracımız ile ülkenin üçüncü, elektrik enerjisi sektörünün ise en büyük tahvil ihracına imza atmak bizi ayrıca gururlandırıyor” dedi.

Gerçekleşen tahvil ihracının, enerji sektöründe finansal sürdürülebilirliğin güçlenmesine ve sektörün yatırımcı için cazibesinin artırılmasına katkı açısından da önem taşıdığını vurgulayan Moser, “Yatırımcıların ilgisi beklediğimizden çok daha yüksekti. Bu yılın başındaki 400 milyon TL TLREF’e endeksli tahvilimizin ardından, bugün elde ettiğimiz başarı, yatırımcıların Enerjisa’ya ve elektrik sektörüne olan desteğini ve güvenini gösteriyor. Bu işlemi daha çok likiditenin artırılması ve Türkiye'nin sermaye piyasalarının genel gelişimine katkı olarak görüyoruz. Tedavüldeki toplam tahvilimizin 1,7 milyar TL’ye ulaşması da bizim açımızdan büyük önem taşıyor” dedi.

Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş; “Ak Yatırım olarak bugüne kadar özel sektör tahvil piyasasında öncü ve sektöre değer katan birçok ilke imza attık. Türkiye’nin elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe lider konumda olan Enerjisa ile 2017 yılı Mart ayında başarıyla tamamladığımız Türkiye’deki “en büyük” reel sektör tahvil ihracı sonrasında, yine 2017 yılı Ağustos ayında Türkiye’deki “en uzun vadeli” özel sektör tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bugün ise iki yıl vadeli, Türk Lirası Referans Endeksine bağlı 800 milyon TL’lik tahvil ihracıyla öngörülenin 4 katı büyüklüğünde bir ihraç boyutuna ulaştık. Bu tahvil ihracı ile reel sektörde üçüncü, elektrik enerjisi sektöründe ise en büyük tahvil ihracına aracılık etmenin haklı gururunu taşıyoruz. Ak Yatırım olarak özel sektör tahvil ihraçlarındaki liderliğimizi sürdürerek fark yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.