Enerjisa'ya 102 milyon dolarlık finansman

Enerjisa Üretim, rüzgâr ve güneş enerjisinde planladığı yeni yatırımlar için HSBC ve iştirakleri ile kredi finansmanı anlaşmasına imza attı.

Toplam 102 milyon dolar tutarındaki kredi, Enerjisa Üretim’in 2022 sonuna kadar devreye almayı hedeflediği 65 MW kapasiteli Erciyes Rüzgâr Enerjisi Santrali ve 35 MW kapasiteli Hibrit Güneş Santralinin finansmanında kullanılacak. Enerjisa Üretim, rüzgardaki toplam üretim kapasitesini 277 MW seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Şirketin faaliyete geçirmeyi hedeflediği 35 MW kurulu güce sahip Hibrit Güneş Santrali de 102 milyon dolarlık finansman anlaşması kapsamında yer alıyor.

Enerjisa Üretim CFO’su Mert Yaycıoğlu, anlaşamaya ilişkin “Enerjisa Üretim olarak tüm yatırım planlarımızı yenilenebilir enerji hedefiyle gerçekleştiriyoruz. Çok önemsediğimiz, ülkemizin yenilenebilir enerji hedefleri yönünden de önemli bir katkı üreteceğini düşündüğümüz projelerimiz için kredi finansmanı anlaşmasına, alanındaki uzmanlığına ve birikimine çok güvendiğimiz HSBC ile imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. HSBC ekipleri süreç boyunca özellikle yeşil mutabakat konusundaki uzmanlıkları, yapıcı ve destekleyici tutumlarıyla yanımızda oldular. İş birlikleri nedeniyle HSBC ve bağlı kuruluşlarının yetkililerine ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyor; her iki kurum, ülkemiz ve insanımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.