Enflasyon beklentisi yüzde 12,69'a indi

18 Ekim 2019

Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin 'Beklenti Anketi' sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,96 iken, bu anket döneminde yüzde 12,69'a geriledi.12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,21 iken, bu anket döneminde yüzde 11,18 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,17 ve yüzde 9,76 olarak gerçekleşti.

Dolar öngörüsü 6,05'e yükseldi

2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,00 TL iken, bu anket döneminde 6,05 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,35 TL ve 6,41 TL olarak gerçekleşti.

Cari açık tahmininde 5 milyar dolarlık 'iyileşme'

Cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 5,9 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 0,9 milyar ABD Doları oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,3 milyar ABD Doları ve 12,8 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Büyüme beklentisi yüzde 0,09

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,01 iken, bu anket döneminde yüzde 0,09 oldu. 2020 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 2,6 ve yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.