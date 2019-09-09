Enflasyon beklentisi yüzde 13,96'ya indi

09 Eylül 2019

TCMB Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14,42'den yüzde 13,96'ya geriledi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,77 iken, bu anket döneminde yüzde 12,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,27 ve yüzde 10,17 olarak gerçekleşti.

2019 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,46 iken, bu anket döneminde yüzde 1,49 olarak gerçekleşti. Ekim ayı TÜFE beklentisi ise değişmeyerek yüzde 1,93 seviyesinde kaldı.

Dolar öngörüsü yeniden 6 lirada



2019 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 5,90 TL iken, bu anket döneminde 6,00 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,27 TL ve 6,35 TL olarak gerçekleşti.

Cari açık tahmini 5,9 milyar dolar

2019 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 6,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 5,9 milyar dolar oldu. 2020 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,9 milyar ABD Doları ve 16,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti

Büyüme beklentisinde önemli değişim yok

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 0,02 iken, bu anket döneminde yüzde 0,01 olmuştur. 2020 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 2,6 olarak gerçekleşti.