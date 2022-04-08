Enflasyon beklentisi yüzde 46'yı aştı

Enflasyon beklentilerinde yükseliş devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin nisan ayı sonuçlarına göre; yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 40,47'den yüzde 46,44'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 26,43'ten yüzde 28,41'e; 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 17,03 ve yüzde 17,68'e çıktı.

Cari açık beklentisi 27,5 milyar dolar

Önceki ankette 21,1 olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, nisan anketinde 27,5 milyar dolara çıktı. Bir sonraki yıla ilişkin cari açık beklentisi ise 20,4 milyar dolar.

Kurda önemli bir değişim beklentisi yok

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklenti 17,42'den 17,84 TL'ye çıkmış durumda.



Büyüme beklentisi yüzde 3,2



Katılımcıların büyüme beklentilerinde sınırlı düşüş görüldü. Ankete göre büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 oldu. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak kaydedildi.



Politika faizinde değişiklik beklenmiyor

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.