Enflasyon düştü, dolar yükseldi

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içi piyasalarda günün en önemli verisi olarak ön plana çıkan enflasyon rakamları yükseliş beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyonda düşüşe işaret eden mayıs verileri sonrasında bu hafta TL varlıklar üzerinde ciddi baskı unsuru yaratan faiz indirimi kaygıları yeniden gündeme geldi. Güne 8,60'ın altında başlayan dolar/TL, enflasyondaki düşüşün bir kez daha tetiklediği faiz indirimi kaygısıyla yükselişe geçt ve 8,62'nin üzerine çıktı. Benzer grafiklerle harekete eden euro/TL'de ise işlemler 10,52 seviyesinden geçiyor.

Enflasyon düştü, peki dolar/TL neden yükseliyor?

Salı gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğini net bir dille açıklaması sonrası kurlar tarihi seviyelerini güncellemiş; dolar/TL, 8,88'i; euro/TL ise 10,76 ya kadar tırmanmıştı. Dün yatırımcılar toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahab Kavcıoğlu ise para politikasında gevşeme beklentilerinin haklı bir gerekçeye dayanmadığını, bu baskının ortadan kalkması gerektiğine işaret etmişti. Ancak Kavcıoğlu'nun açıklamalarında yer alan enflasyon ve politika faizine değinilen bölümde "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023 yılında orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde

oluşturulmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı. Kavcıoğlu'nun faiz indirimi için işaret ettiği enflasyondaki kalıcı düşüş vurgusu ve bugün enflasyon rakamlarıyla birleşince TL üzerindeki faiz indirimi baskısını desteklemiş oldu.

Döviz kurları için iki kritik tarih: 14 ve 17 Haziran

TL'nin haziran ayındaki yol haritasındaki kritik virajlardan olan enflasyon verisi geride kalırken gözler artık 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesi ve oradan gelecek açıklamalarda olacak. Kurlar için bir diğer önemli tarih ise 17 Haziran, yani Merkez Bankası'nın bu ayki PPK toplantı tarihi. Erdoğan'ın faiz indirimi açıklamalarının Merkez Bankası'ndan karşılık bulup bulmayacağı, faizlerde muhtemel bir indirim olsa bile bunun ne kadar olacağı; sembolik düzeyde mi kalacağı piyasaların kafasında soru işaretlerinden sadece birkaçı...

Küresel piyasalarda ABD Doları için kritik ajanda: ABD istihdam verileri

Dolar, işlemcilerin ABD'de bugün ve yarın açıklanacak bir dizi istihdam verisine hazırlanmalarıyla ana destek seviyesinin üstünde işlem gördü. ABD'deki istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay sonunda gerçekleştireceği toplantının gündemini belirleyebilir. Dünya koronavirüs salgınından toparlanırken yatırımcılar doların değer kaybedeceğini öngörüyorlardı, ancak ABD ekonomisindeki beklenmedik canlanmanın faiz oranının düşük kalacağı yönündeki temel varsayımı tehdit altına almasıyla birlikte yatırımcıların kaygısı son dönemde arttı.

Piyasalardaki hava spekülatörlerin son haftalarda doların değer kaybedeceği yönündeki pozisyonlarını arttırmalarını engelledi. Bu da, bir ay önce acımasız bir aşağı yönlü trend olarak görülen süreci frenlerken, trend takipçisi işlemcileri bekle ve gör moduna geçmeye zorladı.

Euro dün dolar karşısındaki hafif kazancını kaybederek 1.2209 dolar seviyesinde işlem gördü. Dolar, yen karşısında 109.64 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Doların diğer altı büyük para biriminin oluşturduğu sepet karşısındaki değerini gösteren dolar endeksiyse son haftalarda güçlü bir destek bulduğu 89.919 seviyesinde işlem gördü.

GÜNÜN AJANDASI



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

BDDK ayrıca Nisan ayına ve ilk 4 aya ilişkin bankacılık sektörü rakamlarını da duyuracak. Bankacılık sektörü geçen yılın ilk 4 ayında 19,65 milyar TL, bu yılın ilk çeyreğinde 16,01 milyar TL kar açıkladı.

ABD'de cuma günü açıklanacak olan istihdam verilerinin öncü göstergesi kabul edilen ADP özel sektör istihdam verileri açıklanacak (15.15). ADP özel sektör istihdamı Nisan'da 742 bin olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında istihdamda 680 bin artış olacağı tahmin ediliyor.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (15.30), Hizmet Sektörü PMI (16.45), ISM Hizmet Sektörü PMI (17.00), doğal gaz stokları (17.30), DOE petrol stokları (18.00) verileri bulunuyor.

Global piyasalarda Hizmet Sektörü PMI Endeksleri izlenecek.