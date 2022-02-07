Enflasyon endişeleri altın fiyatlarını destekliyor

ABD Hazine kağıdı getirileri Aralık 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıksa da Brent petrolünün 2014 yılından bu yana görülen en yüksek seviyelerden işlem görmeyi sürdürmesi spot altın fiyatının 1810 doların üzerinde yatay seyre dönmesine yardım etti.

Uluslararası piyasalarda spot altın şu sıralarda Cuma gününe göre 16 cent artışla 1810,89 dolar/ons seviyesinde.

Analistler, spot altın fiyatının 1825-1836 dolar/ons aralığını test etmesini bekliyorlar. Buranın aşılması halinde 1853 dolar/ons yeni hedef olabilir. Aşağıda destekler ise 1797 ve 1779 dolar/ons seviyelerinde.