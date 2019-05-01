Enflasyon korumalı mevduatta vergi sıfırlandı

01 Mayıs 2019

Enflasyon korumalı TL mevduatlar için vergi teşviki getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre; enflasyona bağlı değişken faiz uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Daha önce değişken faizli mevduat için bir ayrım yoktu, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 oranında stopaj uygulanıyordu.

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj uygulamasına ise devam edilecek.

Ziraat Bankası 22 Nisan'da, Halkbank da 26 Nisan'da TL yatırımlarda enflasyona karşı koruma sağlayacak iki ürün çıkardıklarını duyurmuşlardı.

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