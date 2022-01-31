Enflasyon mektubunda 'liralaşma'yı anlattı

Merkez Bankası enflasyon hedefine ulaşılamamasının nedenlerini Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yazdığı mektupla açıkladı.

Kanun gereği hükümete yazılı olarak nedenleri anlatması gereken Merkez Bankası mektubunda enflasyonun yüzde 5 hedefinin üzerinde gerçekleştiğini belirtirken mektupta liralaşma stratejisinin ayaklarını anlattı neden hedefin tutturulamadığına ilişkin yorum yapmadı.

Hedef yüzde 5 iken 2021 enflasyonu yüzde 36,08 gerçekleşmişti.

Mektuba göre Merkez Bankası fiyat istikrarını kısa vadeli geçici kazanımlar yerine uzun vadeli kalıcı başarı sağlayacak şekilde gözden geçiriyor ve bu sürecin asli unsurunu ise liralaşma stratejisi oluşturuyor. Liralaşma stratejisinin para politikası araçlarına vereceği desteğin üç kanalla gerçekleşeceğini belirten Merkez Bankası bunları şöyle sıraladı:

* Birincisi, kur korumalı hesaplar ve benzeri araçlar ile Türk lirası tasarruflar teşvik edilecek ve getirilerinin alternatiflerine göre geride kalmasına izin verilmeyecektir.

* İkincisi, TCMB likidite ve karşılık operasyonlarında Türk lirası araçlara geçişin kademeli bir şekilde yönetilmesidir.

* Üçüncüsü, enflasyon ile mücadelede üretim kapasitesini geliştirerek kalıcı kazanımlar sağlayabilmek için, cari dengeyi destekleyen ve döviz kazandırıcı sektörlere yönelik fonlama ihtiyaçlarının uygun vadelerle lira cinsinden karşılanabilmesi önem arz etmektedir.

Mektupta fiyat istikrarını sağlayacak bu adımların başarısı için ekonomi politikaları arasındaki uyum ve toplumsal mutabakatın mümkün olan en geniş tabanda oluşturulması gerektiği belirtilerek “Mali disiplin duruşunun enflasyonla mücadeleye verdiği desteğin yüksek olması beklenmektedir. Vergilendirme stratejilerinin fiyat istikrarı hedefleriyle tam uyumlu hale getirilmesi ve ticarette fiyat rekabetini engelleyen unsurlara karşı kamunun denetim, gözetim ve düzenleme kapasitelerinin etkin kullanımı; fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilebilmesi için önemini korumaya devam edecektir” denildi.