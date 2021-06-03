Enflasyon öncesi dolar ve euro sakin

Yurt içi piyasalarda enflasyon verisi günün ajandasında en önemli gelişme olarak ön plana çıkarken yurt dışında ise Hizmet Sektörü PMI verileri takip edilecek. Mayıs ayı enflasyonuna ilişkin piyasalarda oluşan beklenti aylık yüzde 1,50, yıllık yüzde 17,41 seviyesinde. Tüketici fiyatlarında nisan ayında aylık yüzde 1,68, yıllık yüzde 17,14 artış kaydedilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte faiz indirimine ilişkin beklentilerin artmasıyla baskılanan Türk Lirası, dolar ve euro tarihi zirvelerini yeniledikten sonra dün yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL, dün gerileridiği 8,60'ın hemen altındaki seviyelerini bu sabah da koruyor. Euro/TL'de ise işlemler 10,50 civarında gerçekleşiyor.

Doları için kritik ajanda: ABD istihdam verileri

Dolar, işlemcilerin ABD'de bugün ve yarın açıklanacak bir dizi istihdam verisine hazırlanmalarıyla ana destek seviyesinin üstünde işlem gördü. ABD'deki istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay sonunda gerçekleştireceği toplantının gündemini belirleyebilir. Dünya koronavirüs salgınından toparlanırken yatırımcılar doların değer kaybedeceğini öngörüyorlardı, ancak ABD ekonomisindeki beklenmedik canlanmanın faiz oranının düşük kalacağı yönündeki temel varsayımı tehdit altına almasıyla birlikte yatırımcıların kaygısı son dönemde arttı.

Piyasalardaki hava spekülatörlerin son haftalarda doların değer kaybedeceği yönündeki pozisyonlarını arttırmalarını engelledi. Bu da, bir ay önce acımasız bir aşağı yönlü trend olarak görülen süreci frenlerken, trend takipçisi işlemcileri bekle ve gör moduna geçmeye zorladı.

Euro dün dolar karşısındaki hafif kazancını kaybederek 1.2209 dolar seviyesinde işlem gördü. Dolar, yen karşısında 109.64 seviyesinde yatay bir seyir izledi. Doların diğer altı büyük para biriminin oluşturduğu sepet karşısındaki değerini gösteren dolar endeksiyse son haftalarda güçlü bir destek bulduğu 89.919 seviyesinde işlem gördü.

GÜNÜN AJANDASI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayıtüketici enflasyonu verilerini açıklayacak (10.00). TÜİK aynı saatte yurt içi üretici fiyatlarını da duyuracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

BDDK ayrıca Nisan ayına ve ilk 4 aya ilişkin bankacılık sektörü rakamlarını da duyuracak. Bankacılık sektörü geçen yılın ilk 4 ayında 19,65 milyar TL, bu yılın ilk çeyreğinde 16,01 milyar TL kar açıkladı.

ABD'de cuma günü açıklanacak olan istihdam verilerinin öncü göstergesi kabul edilen ADP özel sektör istihdam verileri açıklanacak (15.15). ADP özel sektör istihdamı Nisan'da 742 bin olarak açıklanmıştı. Mayıs ayında istihdamda 680 bin artış olacağı tahmin ediliyor.

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (14.30), işsizlik başvuruları, tarım dışı verimlilik (15.30), Hizmet Sektörü PMI (16.45), ISM Hizmet Sektörü PMI (17.00), doğal gaz stokları (17.30), DOE petrol stokları (18.00) verileri bulunuyor.

Global piyasalarda Hizmet Sektörü PMI Endeksleri izlenecek.