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Enflasyon raporu 28 Ekim'de fiziksel ortamda açıklanacak

TCMB Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını 28 Ekim'de İstanbul Ümraniye'de fiziksel ortamda gerçekleştirecek.

Enflasyon raporu 28 Ekim'de fiziksel ortamda açıklanacak
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Merkez Bankası (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ekim'de İstanbul Ümraniye'de fiziksel ortamda gerçekleştirecek.

TCMB'den yapılan açıklamada "Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 1030'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ümraniye Ek Yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir. Başkan Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacaktır" denildi.

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