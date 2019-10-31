Enflasyon raporu bugün açıklanıyor

31 Ekim 2019

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son enflasyon raporunu bugün açıklayacak. TCMB, hali hazırda yüzde 13,9 olan yıl sonu enflasyon tahminini aşağı yönlü revize edecek. TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumu saat 10:30'da başlayacak.

Politika faizinin son üç ayda 10 puan indirilmesinin ardından TCMB Başkanı Uysal'ın bundan sonraki para politikasına yönelik mesajları daha da önem kazanmış durumda.

Enflasyonun yıl sonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin aralıkta da sürmesini bekliyor.

2019 Enflasyon Tahminleri:

Merkez Bankası: %13,9 (Enflasyon raporu-III)

Yeni Ekonomi Programı (YEP): %12

TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 12’nin altına çekmesi muhtemel.

2020 Enflasyon Tahminleri:

Merkez Bankası: %8,2 (Enflasyon raporu-III)

Yeni Ekonomi Programı (YEP): 8,5

TCMB’nin 2020 enflasyon beklentisinde önemli bir revizyon yapması beklenmiyor.

Hareket alanı oldukça daraldı

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, enflasyonun ekim ayındaki gerçekleşme ile beraber yüzde 8,7 seviyelerine gerilemesini beklediklerini belirterek, yılın son iki ayında ise baz etkisinin sona ermesi ile beraber tekrar yüzde 12 seviyelerine yakınsama görüleceğini kaydetti.

Erkan'ın değerlendirmeleri şöyle: Halen geçerli olan şartlar enflasyonda çift haneli görüntünün 2020 yılında da devam edebileceğini gösteriyor. Bu da aslında yüzde 14’e indirilen politika faizini hesaba kattığımızda, normalde Merkez Bankası’nın faiz indirme konusunda hareket alanının oldukça daraldığına işaret ediyor. Yüzde 12 enflasyon beklentisi ile yüzde 1,8 seviyesinde olan reel faiz, ilerleyen dönemde yatırımcının gelişmekte olan ülkelerden talep ettiği faiz miktarına göre düşük kalabilir ve olası enflasyonist baskıları düşündüğümüzde bu reel faizin azalma ihtimali de bulunmaktadır.

Ancak resmi beklentiler bu yönde değil; Merkez Bankası yüzde 8,2, hükümet yüzde 8,5 2020 yılsonu enflasyonu beklemektedir. Gelecek yılın beklentileri, Merkez Bankası’nın para politikasının yönü için de önemli olacaktır. Merkez Bankası’nın önemli bir revizyon yapmasını beklemediğimiz 2020 beklentilerinde, tek hane öngörüsü devam ederse önümüzdeki yıl da faiz indirimlerine devam etmesi beklenir. Ancak enflasyonda beklenen seviyelere düşüşün sağlanması için matematiksel oran hesaplarından çok, yapısal ekonomik önlemlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz."