Enflasyon raporu sunumu 28 Nisan'da yapılacak
TCMB enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı 28 Nisan'da yapılacak.
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Merkez Bankası (TCMB) yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 28 Nisan'da Ankara'da gerçekleştirecek.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II'nin tanıtımı amacıyla 28 Nisan 2022 Perşembe günü saat 10:30'da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.
Toplantıda Kavcıoğlu'nun sunumunun ardından soru cevap bölümü de yer alacak.