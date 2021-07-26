Enflasyon raporu toplantısı 'fiziki' yapılacak
TCMB Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı 29 Temmuz'da fiziksel ortamda gerçekleşecek, sunumu Kavcıoğlu yapacak.
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Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 29 Temmuz'da fiziksel ortamda gerçekleştirecek.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2021-III'ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 1030'da TCMB İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.
Toplantıda Kavcıoğlu'nun sunumunun ardından soru cevap bölümü de yer alacak.