Enflasyon sonrası dolar ve euro yatay seyrini sürdürüyor
Haftaya 5,98-5,97 aralığında başlayan dolar/TL kuru, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından da sakin seyrini koyuyor. Euro/TL de benzer bir hareketle 6,62-6,61 aralığında değerleniyor.
DÜNYA ONLINE
Döviz piyasaları, Türkiye'de ve dünya ekonomilerinin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin açıklanacağı haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Çin borsalarındaki beklenen sert kayıplardan etkilenmeyen dolar/TL kuru, geçen hafta kapattığı seviyelere çok yakın seyrediyor.
Enflasyon verisinin ardından da yatay seyrini koruyan dolar/TL, saat 10:40 itibarıyla dolar/TL kuru 5,9780 liradan; euro/TL ise 6,6220 liradan el değiştiriyor. Aynı dakikalarda İngiliz Sterlini ise 7,8650 liradan satılıyor.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9850 lira, euronun satış fiyatı ise 6,6150 lira olmuştu.
Spot altının ons fiyatı 1580 dolar, brent petrolün varil fiyatı ise 56,25 dolardan işlem görüyor.
Piyasalar, 10 günlük uzun tatilin ardından açılan Çin borsalarında yaşanan sert satışlara odaklanmış durumda... Yurt içinde ise Suriye sınırında yaşanan son gelişmeler yakından izlenirken enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Hazine tahvil ihalesinin sonuçları bekleniyor.