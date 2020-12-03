Enflasyon sonrası dolar ve euro yükselişe geçti

Küresel piyasalarda aşı iyimserliği devam ederken bugün yurt içi piyasaların merakla beklediği kasım ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Enflasyondaki kötü sürprizle birlikte dolar ve euro yükselişe geçti. 7,85 seviyelerindeki dolar/TL, 7,91'in üzerine kadar çıkarken euro/TL de 9,60'ı geçti. Gün içi zirvesini gören kurlar sonrasında enflasyon yükselişin bir kısmını geri verdi.



Saat 12:00 itibarıyla dolar/TL 7,8770'ten; euro/TL ise 9,5550'den el değiştiriyordu. Güne sınırlı da olsa artıda başlayan BİST 100 Endeksi de enflasyon verisinin ardından eksiye geçti.

Enflasyon yüzde 1 bekleniyordu; yüzde 2,3 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasım aylık bazda yüzde 2,30 artış kaydetti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 14,03'e yükselirken bir önceki yılın aralık ayına göre artış yüzde 13,19 oldu. Piyasalarda enflasyonun yüzde 1 seviyelerinde artacağına yönelik bir beklenti hakimdi.

Para banka istatistikleri ve yabancı yatırımcı hareketleri izlenecek



Enflasyonun ardından öğleden sonra TCMB'nin haftalık rutin para ve banka istatistikleri de izlenecek veriler arasında olacak. 13–20 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 389,7 milyon dolar net yabancı girişi olduğu görüldü. Tahvil piyasasında giriş 175,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası rezervlerinden brüt olanda 3,34 milyar dolar, net olanda 2,02 milyar milyar dolar arttı.

Yurt dışı piyasalarda gündem

ABD'de Challenger işten çıkarmalar (15.30), işsizlik başvuruları (16.30), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM imalat dışı endeks (18.00), doğal gaz stokları (18.30) verileri izlenecek.



Global piyasalarda da hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.