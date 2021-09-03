Enflasyon sonrası dolar/TL, 8,34'ün üzerine çıktı

Hüseyin KOYUNCUOĞLU

Yurt içi piyasalarda bu haftanın en kritik verisi olan enflasyon, beklentilerin üzerinde geldi ve politika faizini aştı. Yüzde 19,25'e çıkan yıllık enflasyonun yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkmasıyla birlikte oluşan negatif reel getiri ortamı, TCMB'nin olası faiz indirimi ihtimalini eylül toplantısında ortadan kaldırdı.

Merkez Bankası 'geçici' mesajı mı verecek?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, "enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizinin, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edileceğini" duyurmuştu. Piyasalar, Merkez Bankası'nın 23 Eylül'de nasıl bir karar alacağına odaklandı. Merkez Bankası'nın faizi artırıp artırmayacağı merak ediliyor. Bazı ekonomistlere göre PPK'da 'enflasyondaki tablo geçici' mesajı verilip, faiz hamlesi gelmeyebilir.

Döviz kurları yukarı döndü

Güne 8,25'in hemen üzerinde başlayan, enflasyondan dakikalar önce 8,30'u aşan dolar/TL, veriyle birlikte 8,34'ün de üzerine çıktı. Benzer grafiklerle euro/TL'de 9,85'ten 9,92'ye tırmandı. Dolar/TL, dün gün içi en düşük seviye olarak 8,2584'ü ile 15 haftanın en düşük seviyelerine gerilemişti.

Hisse senetlerinde yöne aşağı

Hisse senetleri piyasasında ise 4 günlük yükselişin ardından bugün BİST 100'de düşüş yaşanıyor. Güe yüzde 0,09 artışla 1.480,53 puandan başlayan BİST 100.Endeksi, gelen satışlarla yönünü aşağı çevirdi. BİST 100, 1.477 puanın altında işlem görüyor.

"Yeni bir stres testi dönemi yaşayabiliriz"

Analist Yusuf Topçu'nun değerlendirmeleri şöyle: Enflasyon oranı yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkarak 1 yıl aradan sonra TL’de yeniden negatif reel getiri bölgesine girmiş bulunuyoruz.

Yılın son çeyreğinde faiz indiriminin hangi ayda başlayacağı beklentileri yıl başından beri revize ediliyordu. TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun defalardır vurguladığı ‘pozitif reel getiri’ ifadesini düşündüğümüzde ilk 23 Eylül’deki PPK toplantısından minimum 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklenebilir.

Diğer yanda tahvil piyasasında bu hafta bir faiz indirimi fiyatlaması takip etmiştik. Aylardır yüzde 19’da sabit duran 2 yıllık tahvil getirileri yüzde 18,50’ye yaklaşmış, Ağustos ayı enflasyonu açıklanmadan önce 50 baz puan indirim sinyali üretmişti. Bugünden itibaren bir süredir gündemden düşmüş olan TCMB’nin 2020 Kasım ayından beri devam ettirdiği sıkı parasal duruşundaki tavrı yeni bir stres testi dönemine girebilir.

"TL varlıklarda kısa vadeli oynaklık artabilir"

InvestAZ Stratejisti Muammer Demir: Özellikle, enflasyon sepeti içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan gıda enflasyonunda yaşanan artışın enflasyonda yükseliş eğilimini desteklediği izleniyor. Diğer taraftan, Çekirdek TÜFE (C grubu) yıllık bazda yüzde 16,76 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında çekirdek TÜFE yüzde 17,22 olarak kaydedilmişti. Çekirdek TÜFE artış hızında bir miktar ivme kaybı yaşandığı görülse de enflasyonist baskının devam ettiği izleniyor. Açıklanan veri ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Eylül tarihinde gerçekleştireceği toplantının önem derecesinin daha da arttığını öngörüyoruz. Veri ardından, TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede oynaklığın arttığı ve değer kayıplarının yaşandığı izleniyor.