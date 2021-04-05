Enflasyon sonrası takip edilecek 3 önemli gelişme

Piyasalar açısından mart enflasyonu bir sürpriz yaşatmadı. Beklendiği gibi enflasyon yükseliş trendini sürdürerek zirve seviyelerini korudu. Yukarı yönlü riskler, yükselişin süreceğine işaret ederken, ‘Enflasyonda, zirveden dönüş hangi ayda başlayacak?’ sorusu yanıt bekliyor. Bugün açıklanan mart verilerinin ardından, söz konusu yanıtın netleşmesine katkı sağlayabilecek 3 önemli gelişme var.

9 NİSAN - BEKLENTİ ANKETİ

Merkez Bankası'nın düzenlediği beklenti anketinin nisan sonuçları açıklanacak. Mart ayı anketinde yılsonu TÜFE beklentileri yüzde 11,23'ten yüzde 11,54'e çıkmıştı. Son gelişmelerin ardından beklenti anketinde TÜFE'ye dair güncellemeler ipuçları barındıracak.

15 NİSAN - PPK FAİZ KARARI

Nisan ayı Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk faiz toplantısı olarak kayda geçecek. Yüzde 19 olan politika faizinin sabit kalacağı bekleniyor. Ancak, toplantı tutanağındaki olası değişiklikler ve piyasalara ne yönde mesaj verileceği çok daha önem taşıyor.

29 NİSAN - ENFLASYON RAPORU

Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Merkez’in 2021 yılsonu tahmini yüzde 9,4 seviyesinde. Mevcut tahminlerde ne gibi bir değişiklik olacağı önemli. Ancak toplantıda Başkan Kavcıoğlu’nun yapacağı sunum kadar, ‘iletişim’, yani soru-cevap kısmı daha da önem arz ediyor.