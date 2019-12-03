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Enflasyon sonrasında dolar ve euroda yatay seyir

Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında gelmesine karşın döviz piyasalarında anlamlı bir tepki gözlenmedi. Güne 5,75'in üzerinde başlayan dolar/TL 5,7530 seviyelerinden; euro/TL ise 6,3770'ten alıcı buluyor.

Enflasyon sonrasında dolar ve euroda yatay seyir
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Kapalıçarşı'da saat 10:15 itibariyle dolar, 5,7505 liradan euro/TL ise 6,3710 liradan satılıyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7530 lira, euronun satış fiyatı ise 6,3510 lira olmuştu.

5,7680 ve 5,6030 seviyelerine dikkat

Piyasa uzmanları, dolar/TL için 5.7680 ana direnç seviyesine dikkat çekerken olası geri çekilmelerde ise 5.6030 seviyesinin destek noktası olduğuna işaret ediyor. 

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