Enflasyon tahminindeki revize ve Kavcıoğlu'nun mesajları sonrası döviz kurları düşüşte

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Enflasyon Raporu" piyasalar tarafından yakından takip edildi. Raporda yıl sonu enflasyon tahmini 2,8 puan yukarı yönlü revize edilerek yüzde 12,2'ye yükseltildi. Enflasyon beklentilerinin piyasa öngörülerine daha da yaklaşması sonrasında döviz kurlarında aşağı yönlü hareketler yaşandı.



Enflasyon tahminindeki revizeye ek olarak Kavcıoğlu'nun sıkı duruşun süreceğine yönelik mesajlarını tekrarlaması da Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısında sınırlı da olsa değerlenmesini sağladı.

Enflasyon raporu öncesinde 8,20 civarında değerlenen dolar/TL, Kavcıoğlu'nun mesajlarıyla birlikte 8,13'e kadar geriledikten sonra 8,16-8,17 düzeyinde dengelendi. Euro/TL ise 9,95-9,96 düzeyinden 9,90'ın altına çekildi.

GÜNÜN AJANDASI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve TCMB para ve banka istatistikleri haftalık verileri yayımlanacak. TCMB haftalık bülteninde yurt dışı yerleşiklerin hareketleri, yurt içi yerleşiklerin döviz pozisyonu ve rezervler öncelikli olarak izlenecek (14.30).

Yurt dışında günün en önemli verisi ABD büyüme rakamları olacak. ABD'de 2020 yılı son çeyrekte GSYH yüzde 4,3, tüketici harcamaları yüzde 2,3, çekirdek PCE yüzde 1,3 artış göstermişti (15.30). ABD'de günün diğer verileri işsizlik başvuruları (15.30), bekleyen konut satışları (17.00), doğal gaz stokları (17.30) olacak.

Avrupa'da piyasalar Almanya'da gelecek işgücü istatistikleri (10.55) ile tüketici fiyatlarını (15.00) verileri izleyecek. Ülkede işsizlik mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 6,0, enflasyon yıllık yüzde 1,7 seviyesinde bulunuyor.

Euro Bölgesi M3 para arzı (11.00), güven endeksleri (12.00), Avrupa'da izlenecek diğer önemli veriler olacak.