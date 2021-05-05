Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş sürüyor

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nin mayıs sonuçları; enflasyon ve dolarda yukarı yönlü beklentiler, büyüme ve cari açıkta aşağı yönlü beklentiler ortaya koydu.

Yıl sonu enflasyon beklentisinde yükseliş devam devam ediyor. Nisan dönemi anketinde yüzde 13,12 olan TÜFE beklentisi, mayıs anketinde yüzde 13,81'e çıktı.

Geçen ay yüzde 1,05 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,27'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten 9,99'a yükseldi.

Dolar/TL beklentisi 8,71'e çıktı

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,57'den 8,71'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,95 oldu.

Cari açık beklentisi 400 milyon dolar azaldı

Bir önceki anket döneminde 25,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,4 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 24 milyar dolar olarak hesaplandı.

Büyüme beklentisi yüzde 4,1

Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 büyüme beklentisi yüzde 4,3'le değişmezken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

Öte yandan cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19'da sabit kaldı.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise yüzde 19 olarak kayıtlara geçti.