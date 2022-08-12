Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 70,60'a, dolar/TL beklentisi 19,65'e çıktı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon ve dolar/TL kuru beklentilerinde artış devam ediyor.
Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 69.94'ten yüzde 70.60'a yükseldi.
Ankette cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.
|
TAHMİNLER
|
Ağustos
|
Temmuz
|
2022 sonu TÜFE (%)
|
70.6
|
69.94
|
12 ay sonrası yıllık TÜFE (%)
|
41.99
|
40.23
|
2022 GSYH artışı (%)
|
3.7
|
3.6
|
2022 sonu cari açık ($ mlyr)
|
39.3
|
37.5
|
2022 sonu Dolar/TL
|
19.648
|
18.9881
|
Cari ay TÜFE (%)
|
2.57
|
Repo faizi (cari ay %)
|
14.00
|
14.00
|
Repo faizi (gelecek 3 ay sonunda %)
|
14.00
|
14.00
|
Repo faizi (gelecek 12 ay sonunda %)
|
16.50
|
15.00