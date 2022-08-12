Enflasyon ve kur beklentilerinde artış sürüyor

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde enflasyon ve dolar/TL kuru beklentilerinde artış devam ediyor.

Yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki yüzde 69.94'ten yüzde 70.60'a yükseldi.

Ankette cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,99 TL iken, bu anket döneminde 19,65 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.



