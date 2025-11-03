Enflasyon verilerinin ardından borsa yükselişe geçti: Bankacılık yüzde 3'ü aştı! (3 Kasım 2025)

Enflasyon verilerinin ardından borsa yükselişe geçti: Bankacılık yüzde 3'ü aştı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı. Bankacılık endeksindeki yükseliş erken saatlerde yüzde 3'ü aştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı.
TÜİK ekimde enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Böylece enflasyon yüzde 2,69'luk piyasa beklentisinin altında kaldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 yükselişle başlarken enflasyon verilerinin ardından yükselişini sürdürdü.
Bankacılık endeksi tarafında da beklenti altında gelen enflasyon verilerinin etkisiyle alımlar hızlandı ve endeksteki yükseliş yüzde 3'ü aştı.
Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,44 yükselişle 11.019,60 puandan başlamasının ardından 11.139 puana kadar yükseldi.
Saat 10.30 itibarıyla BIST 100 endeksi, yüzde 1,22 yükselişle 11.104,83 puandan hareket ediyor.
Aynı dakikalarda erken saatlerde yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşayan bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 2,49 yükselişle 15.266,52 puandan hareket ediyor.