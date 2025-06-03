Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı.

Yükselişte aylık yüzde 2,10'luk enflasyon beklentisine karşın enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53'lük artış etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9 bin 77 puandan başlamasının ardından enflasyon verisi sonrasında yükselişini yüzde 2'nin üzerine taşıdı.

Saat 10.30 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2,37 yükselişle 9 bin 222 puandan hareket ediyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9 bin 100 ve 9 bin 200 puanın direnç, 9 bin ve 8 bin 900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bankacılıkta yükseliş yüzde 4'ü aştı

Açılışta yüzde 1,60 yükselişle güne başlayan bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 4'ü aştı.

Aynı dakikalarda bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 4,73 yükselişle 12 bin 833 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi erken saatlerde en yüksek 12 bin 836 puana kadar ulaştı.