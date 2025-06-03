Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı.

Yükselişte aylık yüzde 2,10'luk enflasyon beklentisine karşın enflasyonun aylık bazda yüzde 1,53'lük artış etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 9 bin 77 puandan başlamasının ardından enflasyon verisi sonrasında yükselişini yüzde 2,8'in üzerine taşıdı.

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 257 puan ve yüzde 2,85 artışla 9.265,99 puana yükseldi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu olduğunu kaydetti.

Bankacılıkta yükseliş yüzde 4'ü aştı

Açılışta yüzde 1,60 yükselişle güne başlayan bankacılık endeksinde ise yükseliş yüzde 6'yı aştı.

İlk yarıda bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 6,07, yükselişle 13 bin 1 puana ulaştı.

Bankacılık endeksi günün ilk yarısında en yüksek 13 bin 39 puana kadar ulaştı.

İlk yarıda sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,61 ile finansal kiralama faktoring oldu.