Enflasyon verisi öncesinde dolar ve euroda son durum

Yurt içi piyasalarda enflasyon verileri günün en önemli gelişmesi olarak dikkat çekerken yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve global piyasalarda hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Dün günün ilk yarısında 7,10'un altına kadar çekilmesine karşın günü 7,20 seviyelerine yakın kapatan dolar/TL'de bu sabah yatay bir seyir hakim. 8,56-8,70 bandında dalgalan euro/TL de benzer bir şekilde dünkü kapanış seviyeleri olan 8,65 düzeyinde güne başlıyor.

Gözler enflasyon verilerinde

Yurt içinde haftanın en önemli verisi TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK, yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlayacak. Foreks anketinde ekonomistlerin Ocak ayı tüketici fiyatları aylık medyan tahmini yüzde 1,53, ortalama tahmini yüzde 1,51, yıllık medyan tahmini yüzde 14,80, ortalama tahmini yüzde 14,78 olarak gerçekleşti (10.00).



TÜİK, tüketici fiyatlarıyla birlikte aynı anda yurt içi üretici fiyatlarını da duyuracak. Önceki ay yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 2,36, yıllık yüzde 25,15 artış göstermişti.

GÜNÜN AJANDASI



Yurt içinde enflasyon verileri dışında önemli bir veri bulunmıyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans aracılığıyla toplanacak (17.00).



ABD'de API petrol stokları (00.30), MBA mortgage verileri (15.00), ADP özel sektör istihdamı (15.15), hizmet sektörü PMI (17.45), ISM hizmet PMI (18.00), DOE petrol stokları (18.30) verileri izlenecek.

Geçen ay düşüş gösteren ADP istihdamında bu ay 50 bin kadar artış olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da hizmet sektörü PMI verilerinin yanı sıra, Euro Bölgesi üretici fiyatları ve öncü tüketic fiyatları (13.00) gelecek.