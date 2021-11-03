Enflasyon verisi sonrasında piyasalardan ilk tepki

Yurt içi piyasalarda haftanın ve günün en önemli verisi olan ekim ayı enflasyon verisi yıllık yüzde 19,89 ile yüzde 20'nin üzerindeki beklentilerin altında kaldı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı enflasyonda beklenen daha pozitif gelen sonuçlarla bir miktar duruldu.

Veri öncesinde 9,67'ye kadar tırmanan dolar/TL, 9,65'in altına inerken euro/TL de 11,20'den 11,17 düzeyine geriledi.

Borsa İstanbul'da ise işlemler açıldığı gibi yatayda. BİST 100 Endeksi'nde işlemler 1.533 puandan gerçekleşiyor.

Artık gözler bu akşam Fed ve yarınki İngiltere Merkez Bankası'nda

Piyasalarda Türk Lirası varlıkların fiyatlamasında kritik öneme sahip enflasyonun ardından gözler Fed'in bu akşam açıklayacağı para politikası kararında olacak. Faiz kararından ziyade Fed'in 120 milyar dolarlık varlık alım programında azaltıma gideceğini duyurması bekleniyor.

Yarın ise para politikası toplantısı gerçekleştirecek olan İngiltere Merkez Bankası dünyadaki başlıca merkez bankaları içerisinde faiz oranlarında artırıma giden ilk banka olabilir.