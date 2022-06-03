Enflasyon verisinin ardından piyasalarda son durum

Dolar/TL sert yükselişlerin ardından 16.5 etrafında yatay bir seyre geçerken bugün enflasyon verisinin ardından kur 16,50'nin üzerini test etti. Kritik enflasyon verisi öncesinde 16,48-16,49 seviyelerindeki kur, enflasyonda bir sürpriz çıkmamasının etkisiyle bu seviyelerini korudu. Dolar/TL, gün ortasına doğru 16,50'yi aştı.

Euro/TL ise erken saatlerde 17,80'i aşmasının ardından 17,75-17,80 arasında hareket ediyor.

Borsa İstanbul'da BİST 100 Endeksi, yüzde 0,6 civarı yükselişle 2.616 puandan işlem görüyor. Endeks gün ortasına doğru gelen alımlarla 2.623 puana kadar çıktı.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ve birlikte hareket eden ülkeler OPEC+'in dün gerçekleşen toplantısında aldığı üretimi artırma kararının ardından dar aralıkta seyretti. Artırılan üretimin Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle piyasalarda Rus ham petrolünün yarattığı açığı doldurup dolduramayacağı ve Çin'de koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasının ardından beklenen talep artışını karşılayıp karşılayamacağı konularının sorgulanması da piyasaya yön veren unsurlardan biri oldu. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 15 sent düşerek 117,46 dolara geriledi.

Altın fiyatları, dolardaki değer kaybından destek bularak bir ayın zirvesine yükseldi. Altın haftalık bazda da art arda üçüncü hafta kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artarak 1,871.28 dolara yükseldi.

Asya borsaları, beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in önümüzdeki aylarda para politikasını sıkılaştırma konusundaki agresif tutumunun hafifleyebileceği beklentilerinin kuvvetlenmesiyle yükseldi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi dün güçlü kapanan Wall Street'e paralel olarak yüzde 0,5 yükseldi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1 yükseldi. Çin, Hong Kong, Tayvan ve Tayland piyasaları festival nedeniyle kapalı.

.::TÜRKİYE VE DÜNYADAN HABERLER::.

Cumhurbaşkanı'nca Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 6 üyesinin görevlerine son verildi, yerlerine 5 yeni üye atandı.

Üst fonlara taahhüt edilecek toplam kaynak tutarı, 30 Haziran 2022-30 Haziran 2027 dönemi için 3 milyar TL olarak belirlendi. Tam mükellef sermaye şirketlerine finansman sağlamak amacıyla kurulan tüzel kişi ve girişim sermayesi fonları ile ortak yatırım fonlarına kaynak sağlayan, tüzel kişiliği olan veya olmayan yapılar üst fon olarak tanımlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), Macaristan’ın itirazı üzerine Rusya’ya yönelik 6’ncı yaptırım paketinden Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’i listeden çıkardı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rus şirket temsilcilerinin AP’ye girişinin yasakladığını duyurdu.

ABD, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın olan Rus elitlerini ve Putin ile bağlantısı olan yatları hedef alan yeni yaptırımları duyururken, yaptırım listesinde Putin’in denizaşırı mal varlıklarını yönettiği iddia edilen Sergey Roldugin ve aile üyeleri de yer aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi’nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 20’sinin kontrolünü elinde tuttuğunu açıkladı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in gelecek 2 toplantıda agresif faiz artırımına devam etmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi BlackRock'ın CEO'su Larry Fink, enflasyonun küresel tedarik zincirlerindeki bozulmanın etkisi ile daha birkaç yıl yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Güney Kore'de enflasyon yükselen enerji ve emtia fiyatlarının etkisiyle son 14 yılın en yüksek seviyesine geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Pasifik Filosu 40'tan fazla gemi ve 20'ye yakın uçağın katılacağı ve bir hafta sürecek tatbikat başlattı.

GÜNÜN AJANDASI

BDDK, bankacılık sektörü toplulaştırılmış verilerini yayımlayacak. Bankacılık sektörünün yılın ilk çeyrek döneminde net karı yüzde 295,1 artışla 63,22 milyar TL'ye ulaştı (14.00).

TCMB, finans dışı firmaların net döviz pozisyonu rakamlarını açıklayacak (14.30).

Avrupa ülkeleri için hizmet sektörü PMI verileri İspanya ile başlayacak, İtalya, Fransa, Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere ile devam edecek.

Son dönemlerde gıda fiyatlarında yaşanan hareketlilikle birlikte daha yakından takip edilmeye başlanan FAO gıda fiyatları endeksi açıklanacak (11.00).

Euro Bölgesi için perakende satışlar rakamları gelecek. Bir önceki ay perakende satışlarda aylık yüzde 0,4 düşüş yaşanırken, yıllık yüzde 0,8 artış olmuştu (12.00).

Günün en önemli verisi olan ABD iş günü istatistikleri yayımlanacak. ABD'de Nisan ayında 428 bin açıklanan tarım dışı istihdam ve yüzde 3,6 açıklanan işsizlik oranı başta olmak üzere, Mayıs ayına ilişkin tüm iş gücü verileri yakından takip edilecek (15.30).

ABD'den gelecek diğer veriler S&P Global hizmet sektörü PMI, ISM hizmet sektörü PMI ve Baker Hughes sondaj kule sayıları olacak (17.00, 20.00).