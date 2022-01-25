Enflasyona endeksli tahvil ilgi görmeye devam edecek

Şebnem TURHAN

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değişken faizli tahvil ihalelerine piyasanın talebi büyüyor. Hazine’nin dün gerçekleştirdiği TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ihalesinde 14.6 milyar lira satış yaptı ve 24.5 milyar liralık talep geldi. Talep rekoru kırılan ihalede ise negatif faiz oluştu ve reel bileşik faiz eksi yüzde 2,57 olarak gerçekleşti. Tek ihalede ocak ayı takvimindeki 45.8 milyar liralık borçlanmanın yüzde 32’si tamamlandı. Tarihte ilk kez Hazine negatif reel faizle borçlanırken analistler ilginin devamını bekliyor.



Peki neden piyasa reel negatif faize razı oldu?

Bankacılık kaynakları bunun nedenini yüksek enflasyona bağlıyor. Enflasyonun çok fazla artmasının beklendiğine dikkat çeken kaynaklar sabit faizli tahvillerin büyük zarar yazacağını vurguladı. Aralık 2020 itibariyle tüketici enflasyonu yüzde 36,1 ile 20 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Analistlerin hesaplamaları yıl içinde yüzde 50-55 seviyelerinde tüketici enflasyonu ile karşı karşıya kalınacağına işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise enflasyonun yüzde 40’ı aşmayacağını ve yılın sonunda yüzde 30 seviyelerine gerileyeceğini beklediklerini söyledi. Ancak piyasanın beklentisi buna uymuyor.

Enflasyonun 2-3 altında bile olsa piyasa istiyor



Birikimli maliyet etkileri, yılın ilk günlerinde açıklanan enerji, ulaştırma ve tütün grupları içinde yer alan ürünlerdeki fiyat artışlarını dikkate alarak yıllık enflasyonda yükselişin yılın ilk aylarında devam etmesi tahmin ediliyor. Yıl genelinde yüksek seyredecek enflasyonun yılın sonuna doğru, baz etkisiyle düşebileceğini öngörülüyor. Analistler sabit faizli tahviller büyük zarar yazacağı için piyasanın eksi reel faize razı olarak enflasyonun 2-3 puan altında bile olsa TÜFE endeksli tahvillerde yer almayı istediğini vurguladı.



Analistler 2021’de enflasyon dinamikleri nedeni ile iç borçlanma maliyetlerinin arttığına dikkat çekerken tahvil stokunun ise ortalama vadesinin uzadığını kaydetti. İç borçlanmanın ortalama vadesi 2021 sonu itibarı ile kuponsuz senetlerde 10.9 ay (önceki yıl 11.8 ay) sabit getirililerde 47.5 ay (önceki yıl 26 ay), nakit borçlanmada ise 53.5 ay (önceki yıl 34 ay) olarak değişti. İç borçlanma maliyetleri ise kuponsuz senetlerde yüzde 9,60’tan yüzde 17,94’e sabit getirililerde yüzde 10,46’dan yüzde 17,53’e nakit borçlanmada yüzde 8,82’den yüzde 14,64’e yükseldi. 2021 yılı iç borç çevirme oranı yüzde 90,1 olurken 2020’de bu oran yüzde 145 seviyesindeydi.



Bankacılık kaynakları tahvil getiri eğrisinde enflasyon seyrine bağlı olarak bir miktar daha dikleşme yaşanabileceğine işaret etti. Para politikasının yüksek istihdam ve yüksek büyümeyi destekleyecek şekilde gevşek kalacağını vurgulayan kaynaklar Merkez Bankası fonlama faizinde artış olmayacağı öngörüsüyle ile tahvil verim eğrisinin kısa tarafında kayda değer bir yukarı hareket beklenmediğini dile getirdi. Ancak enflasyon beklentilerine paralel olarak uzun vadeli faizlerin bir miktar daha yükseliş kaydedebileceğini söyleyen analistler tahvil getirilerinin mevduata kıyasla daha avantajlı seviyelerde bulunmaya devam edeceğine dikkat çekti.



TÜFE'ye endeksli tahviller ilgi görmeye devam edecek



TÜFE’ye endeksli tahviller özellikle enflasyonda yükseliş beklenen bu dönemde oldukça yoğun ilgi gördüğünü hatırlatan analistler tahvil faizlerinin yüzde 25 bandında mevduat getirilerinin ise brüt yüzde 20’ler civarında bulunduğu bu ortamda enflasyondaki yükseliş beklentisi sebebi ile TÜFE’ye endeksli tahvillere talebin yüksek olduğunu vurguladı. Bu beklentiye sahip kesimler tarafından satın alınan bu kağıtlar elden çıkarılmak istenmediği için piyasada likiditenin oldukça düşük olduğunu kaydeden analistler Hazine’nin ocak-mart döneminde gerçekleşecek TÜFE’ye endeksli tahvil ihalelerinde talebin yüksek olmaya devam edeceğine işaret etti.



Öte yandan uzmanlar enflasyonda en yüksek seviyelerin geride kaldığına yönelik sinyaller oluşması halinde, tahvilde hem yerli hem yabancı ilgisinin artabileceğine dikkat çekti. Analistler yılın ilk aylarında enflasyon görünümü olumsuz olsa da yıl ortasından itibaren piyasa enflasyonun nerede tepe yapacağına odaklanacağını vurgulayarak enflasyonda zirve seviyelerin görüldüğü konusuna piyasa ikna olursa o noktadan itibaren TL tahvillerde önemli bir alım fırsatı oluşabileceğini ifade etti. Böylece tahvildeki payı yüzde 3,6 gibi tarihi en düşük seviyelere gerileyen yabancı yatırımcıların da TL tahvillere olan ilgisinin artabileceği belirtildi.

Hazine 6 ihalede 30.5 milyar lira borçlandı



Hazine ocak ayında 45.8 milyar liralık borçlanma öngördü. 10 Ocak’tan bu yana yapılan 6 ihalede toplam 30.5 milyar lira borçlanıldı. Bugün de 13 milyar 333 milyon 320 bin lira tutarında TÜFE'ye endeksli kira sertifikası ihracı yapıldı. 5 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli sukuk ihracı ile süren ocak ayı iç borçlanma takvimi 27 Ocak'ta 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ile tamamlanacak.

Hazine'den bu yıl 505.9 milyar TL borç servisi



Hazine ve Maliye Bakanlığınca gelecek yıl 293.5 milyar lira anapara ve 212.5 milyar lira faiz olmak üzere toplam 505.9 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Borç servisinin 385.5 milyar lirasının iç borç, 120,4 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması planlanıyor. İç borç servisinin 319.7 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 65.8 milyar liralık kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülüyor. Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan aktarılacak kaynaklarla devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynakların toplamının 7.9 milyar lira olması bekleniyor.

Bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihraçları yoluyla 11 milyar dolar karşılığında finansman sağlanması hedefl eniyor. Bunlar doğrultusunda, 2022'de yılında 397.1 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması öngörülüyor. Bu yıl borçlanmanın, ağırlıklı olarak lira cinsinden yapılması ve yurt içi döviz cinsi borç stokunun azaltılması, piyasa çeşitliliğinin sağlanması amacıyla uluslararası piyasalarda doların yanında diğer döviz cinslerinden de ihraç yapılması, faiz giderlerinin optimal şekilde yönetilmesini temin için uygun enstrüman ve vade bileşimi dikkate alınarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetler ile vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının belirli bir seviyede tutulması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla nakit rezervinin güçlü tutulması uygulanacak borçlanma stratejilerinin ana unsurları olarak belirlendi.