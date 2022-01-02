Enflasyona karşı yeni finansal ürün hazırlığı

Enflasyonun yol açacağı kayıplara karşı koruma sağlayacak bir dizi lira tabanlı finansal ürün çıkarılmasının değerlendirildiği belirtildi.

Nikkei'ye konuşan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, hükümetin ülkeyi cari işlemler fazlası verme yoluna sokacak bir dizi yeni finansal ürün üzerinde çalışmakta olduğunu ifade etti.

Nikkei, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyona endeksli enstrümanlar üzerinde çalışıyor. Bunun, kur korumalı lira mevduat ürünü ile rekabet eden yeni bir banka mevduat ürünü olacağını düşünmüyorum" diye konuşan Aşan'ın doğrudan ifade etmeden tahvil ihracını işaret ettiğini savundu.

Aşan'ın ayrıca yastık altında oldğu değerlendirilen 5 bin ton altın ve altın takının fiziki altına dönüştürülebilir altın sertifikaları yolu ile finansal sisteme getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini vurguladığı da belirtildi.

Kur korumalı mevduat uygulamasına yatırımcıların ilgisinden memnun olduklarını da anlatan Aşan, "Kişisel olarak bu yeni mevduat enstrümanları ile dövize endeksli lika hesaplarına bir ayda 150 milyar lira toplanmasını, aynı dönemde ek 5 milyar dolarında standart döviz hesaplarından liraya döndürülmesini bekliyorum" diye konuştu.