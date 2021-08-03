Enflasyonda yeni zirve neresi olacak?

Yurtiçi piyasada gözler temmuz enflasyonuna çevrilmiş durumda. Piyasa anketleri TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 18,50 seviyesini aşacağını ortaya koyuyor.

Koronavirüs salgınında uygulanan tedbirlerin kaldırılmasıyla elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan artış, temmuz enflasyonunda kendini hissettirecek. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına temmuz itibariyle sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 12 ile 20,2 arasında zam yapıldı. Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre sadece bu fiyat artışlarının enflasyonu yaklaşık 0,6 puan doğrudan yükseltici etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Dolar/TL, 8,35’in üzerinde

Temmuz ayında yüzde 3'e yakın primle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkan TL, ağustos ayına değer kazancının devamıyla başlarken, dün 8,34 seviyelerine kadar çekilen dolar/TL bu sabah 8,35 seviyelerinde. Kurda 8,50 direnç seviyesi ve 8,30 destek olarak izleniyor.

Borsada denge arayışı



Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul, yüzde 0,5’lik primle kapandı. Endekste geçen haftadan bu yana yaşanan yükseliş sonrasında 1400 civarında denge arayışı olduğunu kaydeden analistler, “1370 desteği üzerinde 1420 direnç konumunda” değerlendirmesi yaptı.

Öte yandan petrolde delta varyantına ilişkin endişeler ve arz konusundaki gelişmelerle aşağı yönlü eğilimi korunuyor. Brent petrol 72 dolar düzeyinde seyrediyor.

Altının onsu da 1800 doların üzerindeki seyrine devam ediyor.