Engelli ve eski hükümlü hibe desteğinde başvurular başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği Programı'nın 2026 yılı 4. dönem başvurularının başladığını duyurdu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdama ve üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Son başvuru 10 Temmuz

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla sağlanan hibe desteği kapsamında mayıs ve haziran aylarında 162 milyon lira kaynak aktarıldığını hatırlattı.

Programın yeni dönem başvurularının başladığını bildiren Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İŞKUR aracılığıyla sağladığımız 'Engelli ve Eski Hükümlü Hibe Desteği'ne Mayıs ve Haziran aylarında 162 milyon lira kaynak sağlamıştık. Bugün, bu önemli uygulamamızın devamını hayata geçiriyoruz.”

Hibe desteğimizin 2026 Yılı 4. Dönem başvurularını başlatıyoruz. İstihdama, üretime katılmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."