Ensari Deri'nin halka arz büyüklüğü 119 milyon TL oldu

Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının halka arzı 16-17 Mart 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti. Metro Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL’den 36.500.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 6.500.000 TL nominal değerli paylar ve ortak Muhammet Nuri Ensari’ ye ait 2.000.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 8.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edildi.

Halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 14,00 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 119.000.000 TL olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

2,55 kat talep geldi

Borsa İstanbul AŞ tarafından paylaşılan verilere göre mükerrer başvuruların ayıklanması sonucunda, halka arz büyüklüğünün toplamda 2,55 katına denk gelen 304.677.968 TL karşılığı, 21.762.712 TL nominal değerli talep girildiği görüldü.

Halka arza toplamda 258.045 yatırımcı katılmış olup tamamına dağıtım yapıldı. Dağıtım sonucunda ilk günden en yüksek talep giren yatırımcılara zaman önceliği kuralı gereği maksimum 34 adet pay olmak üzere dağıtım yapıldı. Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.