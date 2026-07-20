EPDK verileri açıklandı: Türkiye'nin petrol ithalatı arttı!

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Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatı, 2026 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,97 artarak 4 milyon 85 bin 229 tona ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) mayıs ayına ilişkin sektör raporunda, ithalat artışında ham petrol alımlarındaki yükselişin etkili olduğu görüldü.

Toplam petrol ithalatının en büyük bölümünü oluşturan ham petrol alımları, yıllık bazda yüzde 7,29 artışla 2 milyon 665 bin 665 ton olarak kaydedildi.

Buna karşılık motorin türlerinin ithalatı yüzde 27 gerileyerek 845 bin 903 tona indi. İthalatın geri kalanını havacılık ve denizcilik yakıtları ile diğer petrol ürünleri oluşturdu.

En fazla ithalat Rusya'dan yapıldı

Mayıs ayında Türkiye'nin en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithal ettiği ülke 1 milyon 650 bin 193 tonla Rusya oldu. Rusya'yı 515 bin 691 tonla Kazakistan ve 348 bin 879 tonla ABD takip etti.

Benzin satışları arttı, motorin geriledi

Yurt içinde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,43 artarak 521 bin 965 tona çıktı.

Toplam petrol ürünü satışları ise yüzde 10,49 azalışla 2 milyon 625 bin 231 tona geriledi. Motorin satışlarında da yüzde 15,73'lük düşüş yaşandı ve toplam satış miktarı 1 milyon 960 bin 637 ton oldu.

Petrol ürünleri ihracatı azaldı

Türkiye'nin petrol piyasasındaki toplam ihracatı mayısta yıllık bazda yüzde 1,07 düşerek 1 milyon 267 bin 339 ton olarak gerçekleşti.

Denizcilik yakıtları ihracatı yüzde 45,20 artışla 130 bin 503 tona, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 33,73 yükselişle 691 bin 981 tona çıktı. Benzin türleri ihracatı da yüzde 63,11 artarak 12 bin 255 tona ulaştı.

Motorin türleri ihracatı ise yüzde 36,37 azalarak 226 bin 464 tona geriledi.

Rafineri üretimi yüzde 1,94 düştü

Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,94 azalarak 3 milyon 293 bin 733 ton oldu.

Havacılık yakıtları üretimi yüzde 6,47 düşüşle 571 bin 563 tona inerken, benzin üretimi yüzde 6,97 artarak 500 bin 111 tona yükseldi. Motorin türlerinin üretimi ise yüzde 3,53 artışla 1 milyon 468 bin 603 ton olarak kayıtlara geçti.