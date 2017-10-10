Erbil: Vergi artışı kârımızı 150 milyon TL etkileyebilir

10 Ekim 2017

Bankanın yeni hizmet modelinin tanıtıldığı basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, vergi artışıyla ilgili "Kabaca hesaplamalarımıza göre vergi artışıyla karda 150 milyon TL'lik azalma olacak diye hesaplıyoruz" dedi.

Hükümetin eylül sonunda açıkladığı yeni düzenlemeler kapsamında, kurumlar vergisinde genel oran yüzde 20 olarak kalırken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranı 2 puan artışla yüzde 22'ye çıkarıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da, düzenlemenin ardından yaptığı açıklamada, finans sektörünün bu 2 puanlık artıştan gelen yüke katlanabileceğini belirtmişti.

"Türk bankacılığı şoklara karşı sağlam"

Erbil, ABD vize krizinin ardından piyasalarda yaşanan dalgalanma ile ilgili olarak da, Türk bankacılık sektörünün gerek sermaye yeterliliğinin gerekse likiditesinin ciddi şoklara karşı sağlam olduğunu söyledi.

"Krizin çözülmesini umut ediyoruz" diyen Erbil, piyasalara olan etkisinin, kalıcı ve negatif olacağını düşünmediğini belirterek "Bugün itibarıyla gerek Garanti Bankası gerek bankacılık sektörü likiditesi özellikle yabancı para likiditesi herhangi bir bundan çok daha ciddi şoklara karşı gelebilecek likiditeye sahip" dedi ve ekledi:

"Burada gerek bizlerin gerek otoritenin önem verdiği iki konu var. Biri likidite, ikincisi de sermaye yeterlilik rasyosu. Bugün itibarıyla gerek Garanti Bankası'nın gerek bankacılık sektörünün likiditesi, özellikle yabancı para likiditesi, bundan çok daha ciddi şoklara karşı gelebilecek durumda."

"Endişe edecek bir durum yok"

ABD ve Türkiye'nin vize vermeyi karşılıklı askıya alması finansal piyasalarda dün TL cinsi varlıklarda agresif fiyatlamalara neden olmuş, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal da, TL'deki sert değer kaybı ardından sistemde döviz likiditesi anlamında bir sıkıntı olmadığını, piyasaları yakından takip ettiklerini söylemişti.

Erbil, bugün itibarıyla Garanti Bankası'nın yabancı parada 12 milyar dolarlık likiditesinin mevcut olduğunu belirterek, volatil durumlar bankaların likiditesinin sağlam olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını kaydetti.

Türk bankacılık kesiminin SYR'sinin son yakın tarihin en yüksek seviyelerinde olduğunu belirten Erbil, "Garanti'nin solo SYR'si yüzde 19 civarında, konsolide SYR yüzde 17'nin üzerindedir. Sektör ortalaması da gayet yüksek seviyelerde" diye konuştu.

"Kredi büyümesi yıl sonunda yüzde 22'yi bulur"

Garanti olarak hemen hemen her konuda pazar payı aldıklarını ve bu konuda iştahlarının iyi olduğunu belirten Erbil, banka olarak yıl başından bugüne kredi büyümesinin yüzde 20'ye yaklaştığını belirterek, yıl sonunda bu oranın yüzde 21-22'yi bulmasını beklediklerini ifade etti.

Erbil, bankanın ürün ve servislerindeki dijitalleşme sürecini içeren yeni hizmet modeli kapsamında tüm Garanti şubelerinin dönüşeceğini belirterek, 950'ye yakın şubeden 70'e yakınının dönüştüğünü, önümüzdeki dönemde de geri kalanları dönüştüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Reuters