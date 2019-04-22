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Erdal Erdem, Şekerbank genel müdürü oldu

Şekerbank'ın genel müdürlük görevini vekaleten yürüten Erdal Erdem asaleten bu göreve getirildi.

Erdal Erdem, Şekerbank genel müdürü oldu
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Şekerbank'ın genel müdürlük görevini vekaleten yürüten Erdal Erdem asaleten atandı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "Bankamız genel müdürlüğü görevine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayı saklı kalmak kaydıyla genel müdür vekili olarak görev yapmakta olan Erdal Erdem'in asaleten atanmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: Reuters

Dunya.com

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