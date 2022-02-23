Erdemir, 16 milyar lira kâr dağıtımı planlıyor

Erdemir, ortaklarına hisse başına 4,45 lira brüt olmak üzere toplam 15,6 milyar lira temettü dağıtılmasını genel kurula teklif edecek.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamaya göre hisse başı 4,01 liraya karşılık gelen temettünün 24 Mart'ta dağıtılması planlanıyor.

Brüt tutara göre hisselerin temettü verimi dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 15,7 oldu.