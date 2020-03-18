Erdoğan, bankacılar ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı önlemler paketini açıklamadan önce TBB Başkanı ve banka genel müdürleriyle görüşecek.
DÜNYA ONLİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini bugün açıklayacak.
Erdoğan'ın bu paketi açıklamadan önce Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın'la görüşeceği öğrenildi.
Kaynaklar, görüşmeye isteyen banka genel müdürlerinin de telekonferansla katılabileceğini bildirdi.
Görüşmenin saat 10:30'da başlayacağı öğrenildi.