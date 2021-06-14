Erdoğan-Biden sonrası dolar

Piyasaların merakla beklediği kritik Erdoğan-Biden zirvesi gerçekleşti.

Buluşmada şu ana kadar piyasaların fiyatlayabileceği olumlu yada olumsuz mesaj çıkmadı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yapıcı ve yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasanın özellikle izlediği S-400 konusunda, "Bizim düşüncemiz daha önce neyse, aynı düşünceyi Sayın Başkan'a (Biden) ifade ettim, F-35 konusunu da aynı şekilde ifade ettim" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Biden ise "Erdoğan ile pozitif ve verimli bir toplantı yaptık, gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum. ABD ve Türkiye olarak iki ülkenin çok önemli bir ajandası var" dedi.

Son günlerde gelişen ülke paralarından pozitif ayrışan TL, dolar karşısında 8,30 seviyesine kadar gelmişti.

Görüşme öncesi ise 8,40 seviyelerinde yataya dönen dolar/TL, görüşme sonrası 8,47 seviyesinin üzerine çıktı.

Bazı analistler, görüşmeye fazla anlam yükleyenler olduğunu ve somut adımlar beklendiğini ifade ederek, kurun hareketi için çarşamda günkü Fed toplantısı ve perşembe günkü TCMB'nin faiz kararının önemli olduğunu belirtti.

Atılım Murat: Rutin konulara döndük

Dünya Gazetesi Yazarı ve TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Atılım Murat, kritik zirve sonrası şu değerlendirmede bulundu: "Görünen o ki, belli başlı konularda ABD ile görüş ayrılığı sürüyor. Zaten kırk beş dakikalık bir görüşmeye bu kadar önem atfedilmesi anlamsızdı. Müzakereler önümüzdeki dönemde devam eder. Meseleler zamana, olgunlaşmaya bırakılır. Bölgemizde önemli gelişmeler yaşanıyor. İsrail’de yeni hükümet kuruldu. İran’da bu hafta seçim var. Ortam bu kadar karışıkken, ABD taşların yerine oturmasını ister. Türk Lirası cinsi varlıklar açısından, önceki tartışmalara döneriz. İçeride TCMB’nin sözlü yönlendirmesi ve atacağı adımlar, dışarıda Fed’in tahvil alımlarındaki azaltım süreci belirleyici olur."