Erdoğan: Manipülasyon yapanların gözünün yaşına bakmayız

24 Mart 2019

Katıldığı televizyon programında döviz kurlarındaki son hareketliliğe değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceklerini söyledi. Erdoğan, "Gelebileceği yere geldi. Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunu bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine gideceğiz. Bu noktada onlara da gerekli darbeyi SPK da indirdi. BDDK da indirdi" dedi.

"Adını müze değil Ayasofya Cami olarak koyarız"

Ayasofya Müzesi'nin cami yapılması tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Ayasofya'nın ücretsiz olması) Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız" dedi.

Erdoğan: Döviz spekülatörlerine hesap soracağız