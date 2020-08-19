Erdoğan'ın açıklamalarıyla hareketlilik arttı

19 Ağustos 2020

Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "cuma günü müjde vereceğim" açıklaması farklı bir beklenti daha yarattı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Dolar/TL 7,31 seviyelerine inerken, borsada yukarı yönlü hareketlilik arttı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Ve şu anda bu müjdenin biz de hayalleri, rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum" dedi.

Petrokimya ve enerji hisseleri coştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası, borsada hareketlilik arttı. BIST yüzde 2'yi aşan primle 1,115 seviyesine yükseldi. Bu arada borsada enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10 varan artışlar dikkat çekti. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla öne çıktı.

Dolar 7,30'a kadar geriledi

Sabah 7,38 seviyesinden dönen dolar/TL, 7,30 seviyelerine kadar çekildi. En yüksek 9,8260 seviyesini gören Euro/TL ise 8,7225'e kadar indi. Saat 16:35 itibariyle borsa 1.115 (+2,07), dolar/TL 7,3250 seviyesinde yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz