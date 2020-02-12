Erdoğan'ın İdlib açıklamaları sonrası piyasalarda son durum

12 Şubat 2020

Jeopolitik gelişmelerin yakından izlendiği para piyasasında dolar/TL 6 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün açıklayacağını duyurduğu İdlib konusundaki mesajlarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib’de artık kimsenin taşkınlığına satılmışlığına göz yumacak değiliz. Gözlem noktalarındaki askerlerimize zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile Soçi muhtırası sınırları ile bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum'' dedi.



Dün gün içinde en son Mayıs 2019'da görülen 6.05'e kadar yükselen kur, bugüne 6,02-6.03 bandında başlamıştı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında bu seyir devam ederken; saat 11:50 itibarıyla dolar/TL, 6,0270'den el değiştiriyordu. Euro/TL, 6,05765 seviyelerinde. Borsa İstanbul'da ise işlemler 120 bin puanın üzerinde alıcı bir şekilde sürüyor.

Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vururuz

Suriye'den gelen haber akışı belirleyici



Bankacılar piyasada yön belirleyici olarak jeopolitik gelişmeleri takip ediyor. Suriye'de rejim unsurlarının İdlib'deki TSK hedeflerine yönelik top atışlarında hafta başında beş asker hayatını kaybederken, beş asker de yaralandı. MSB, saldırıya angajman kuralları ile karşılık verildiğini, 101 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son dönemde benzer şekilde İdlib Serakib'e Suriye rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik saldırısında da 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları ve James Jeffrey'in temasları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye güçlerinin geri çekilmesini, aksi halde bunu Türkiye'nin kendi imkanlarıyla sağlayacağını belirtiyor. Süreç piyasalar tarafından yakından izleniyor. Özellikle sıcak çatışma ihtimali piyasarın endişe konusu. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in temasları da takip edilecek.