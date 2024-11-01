Ergan: Türkiye'nin fındık ihracatı yılda 4-5 milyar dolar döviz kazanabilecek durumda

Eyyüp Ergan, bugün gelinen nokta itibarıyla, Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin dünya fındık üretim ve ticaretinde bir numara olduğunu belirtti.

Fındık üretilen alan 750 bin hektara yaklaştı

Ergan, her bölgesinde farklı ürünlerin yetiştiği Türkiye coğrafyasında fındığın yerinin ve öneminin büyük olduğuna işaret ederek "Cumhuriyet'in ilk yıllarında sadece Ordu, Giresun ve Trabzon illerinde yetiştirilen fındık, bugün Artvin'den İstanbul'a kadar olan kesimde irili ufaklı bahçelerin teşkil ettirildiği noktaya gelmiştir. Öyle ki bundan 101 yıl önce yaklaşık 50 bin hektarlık alanda yapılan üretim, bugün 750 bin hektara yaklaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Fındık üretim ve ihracatında yaşanan gelişmelerin yeterli olmadığını vurgulayan Ergan, şunları kaydetti: "Çünkü sahip olduğumuz 750 bin hektarlık bahçelerde son yılların ortalaması ile 700 bin ton değil, bundan çok daha fazlası, 1 milyon 500 bin ton fındık üretebilmemiz mümkündür. Fındığın ihracatında da yılda 2-2,5 milyar dolar değil, 4-5 milyar dolar döviz kazanabilecek durumdayız. Bunu sağlamak için fındıkta verim ve kaliteyi arttırmak için çeyrek asır önce başlattığımız çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.