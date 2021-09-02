Ergun: Büyümek isteyen sermaye piyasalarına gelsin

İSTANBUL / DÜNYA



Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, tüm şirketlere çağrıda bulunarak büyümek için yatırım yapan, yatırım yapmak için kaynak arayan tüm şirketleri sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet etti.

Hisseler açılışta tavan yaptı

Halka arzı geçen hafta tamamlanan Orçay Ortaköy Çay Sanayi bugün düzenlenen gong töreni ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Orçay hisseleri açılışta yüzde 10 yükselerek tavandan işlem gördü. Orçay hisseleri 9.90 liradan halka arz edilmişti. Hisse fiyatı açılışta 10.89 liraya yükselince devre kesici devreye girdi. Orçay Ortaköy Çay'ın halka arzına toplamda 75 bin 496 olarak yatırımcıdan 5.46 kat talep gelmişti. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 12 milyon 465 bin liradan 20 milyon 465 bin liraya artırılması nedeniyle ihraç edilen 8 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edilmesi sonucunda halka arz büyüklüğü 79 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşmişti.

Büyümeye katkı sağlamaya devam

Gong töreninde konuşan Ergun, Orçay’ın yatırım ve üretimiyle sadece bölgesel kalkınmaya değil ülke ekonomisine de fayda sağladığını belirterek “Orçay büyüme kararında ihtiyaç duyduğu finansman kaynağını sermaye piyasalarımızın sunduğu imkanlardan faydalanarak aldığı için tebrik ediyorum. Orçay, daha da büyümek için sermaye piyasalarına gelmektedir. Buradan tüm şirketlere sesleniyorum, büyümek için yatırım yapan yatırım için kaynak arayan tüm şirketleri sermaye piyasalarını sunduğu imkanlardan faydalanmaya çağırıyorum. Borsa olarak ülkemizin büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.



Orçay Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan da şirkete güvenerek hisseleri satın alan 75 bin yeni ortaklarına teşekkür ettiklerini dile getirerek borsada olmaktan gurur duyduklarını ve buradan alacakları çok değer olduğunu kaydetti.



Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen de Türkiye ekonomisi için çok önemli bir yer tutan çay sektöründe borsada ilk temsilcinin Orçay olduğunu belirterek “Bu diğer şirketlere örnek teşkil edecektir. Sermaye piyasası kullanılarak sektöre katkı sağlanması bölge ve ülke ekonomisine de fayda sağlayacaktır” diye konuştu.