Ergun: Şirketleri büyüme için borsaya davet ediyoruz

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen ve "Yeniden Birlikteyiz" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın katılımıyla hibrit olarak başladı.

Toplantının açılışında konuşan Ergun, Borsa İstanbul olarak, şirketleri ve yatırımcıları sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan daha fazla faydalandırmak istediklerini, bu amaçla halka arzları artırarak şirketlere daha fazla kaynak aktarmaya ve yabancı yatırımcılarla kurumsal iletişimi güçlendirmeye çalıştıklarını, sundukları finansal hizmet ve ürünleri artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Ergun, "Bu kapsamda, ülkemizin büyümesinin temel dinamosu olan şirketlerimizi, yani üretim, yatırım ve ihracat yapan, istihdam oluşturan şirketlerimizi, büyümelerini sermaye piyasaları yoluyla finanse etmeleri için borsaya davet ediyoruz." dedi.

Bu yıl iş yapma modellerini değiştirdiklerini, başvurudan önce, karar aşamasında ve hazırlık aşamasında şirketlerin ne sıkıntıları varsa çözen ve destek veren bir borsa olduklarını dile getiren Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız, her sene, ülkemizin büyümesine katkı sağlayan, çok sayıda büyük şirketlerimizin yatırımlarını, halka arz aracılığıyla finanse etmelerini sağlamaktır. Çünkü, şirketlerimizin yatırımları için ihtiyaç duydukları 'uzun vadeli ucuz TL' sadece sermaye piyasalarında mevcuttur. Diğer yandan, yabancı yatırımcılar ile kurumsal iletişimimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla, Dünya Borsalar Federasyonunun, yönetiminde ve tüm alt çalışma komitelerinde görev aldık. Diğer dünya borsaları ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki, Borsalar Forumunun genel sekretaryasını yürütüyoruz."

Sundukları finansal hizmetler ve ürünleri, piyasaların derinliğini artırma amacıyla çeşitlendirdiklerini belirten Ergun, bu konudaki gelişmelerden ve devreye alınan uygulamalardan bahsetti.

Korkmaz Ergun, "Dünyayı etkileyen salgın sürecinde, Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz bir şekilde sunmaya devam ettik. Sektör olarak çok ciddi bir sınavdan geçtik, değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurmayı başarabildik." diyerek sözlerini tamamladı.