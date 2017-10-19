Ertem: Altın tahviline gelen talep yetersiz

19 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemindeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ertem NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasına gelen talebin yetersiz olduğunu savunarak, altın sertifikasının daha iyi anlatılması gerektiği söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, iki gün önce yaptığı açıklamada, başvuruların oldukça iyi gittiğini ifade ederek, "Şu ana kadar 5 bin kişi, bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı. Bu da yaklaşık 150 milyon liraya tekabül ediyor" demişti.

5 bin kişi bir ton altın getirip kira sertifikası veya tahvil aldı

'Kriz'de sona gelindi

Vize krizinde sona doğru gelindiğini belirten Ertem, "ABD ile vize konusunda yaşanan krize kur çok sert tepki vermişti ama şimdi bu düzeliyor" diye konuştu.

Ertem, "Yıl sonu bilanço kapama gibi etkiler dışında kurda güçlü bir çıkış beklemiyorum; TL'nin hala gelişmekte olan para birimlerine karşı güçlü devam ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Ertem ayrıca, "Önemli olan oyuncuların buna tedbirli davranmaları, döviz açık pozisyonu konusunda hem reel hem de finans kesiminin dikkatli hareket etmesi gerekir" dedi.

"Tercih işsizliği aşağı çekmek olmalı"

Ertem şunları söyledi:

- Enflasyonu göze alabiliriz ama işsizliği aşağı getirmek durumundayız; ekonomi politikalarında tercih işsizliği aşağı çekmek olmalı.

- Bütçe görüşmeleri kapsamında alınan tedbirlerden sonra açığı aşağı çekmek için ilave tedbir alınacağını sanmıyorum.

- Sanayici ve ihracatçılara uygulanan faizler kabul edilemez; bunu halletmek zorundayız; bankacılık sektöründe bir kaynak sorunu yok, faizleri aşağı çekme potansiyelimiz var.

- Bankacılık sistemini kaynaklarla orta ve uzun vadede besleyebilirsek Türkiye'nin faizleri düşürmemesi için nedeni yok.