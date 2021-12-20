Escar, 3 Ocak itibarıyla ‘Yıldız Pazar’da işlem görecek

Araç kiralama sektöründe hizmet veren Escar Turizm Taşımacılık Ticaret (Escar), 3 Ocak 2022’den itibaren Borsa İstanbul’da bir üst lige çıkarak ‘Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.

2021’in ilk yarısında paylarının yüzde 20,26’sı için talep toplamaya çıkan ve başarılı bir halka arz gerçekleştiren Escar, bugüne kadar ‘Ana Pazar’da işlem görüyordu. Borsa İstanbul tarafından yapılan ‘payların pazarlar arası dağılımına ilişkin değerlendirme’ sonucunda, Escar hisselerinin yeni yıldan itibaren ‘Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

13 Temmuz 2021’de 15 TL’den halka arz edilen Escar hisselerinin fiyatı 17 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 34,22 TL’den işlem görüyordu.

“Yatırımcımızdan yaklaşık 2,5 kat talep gördük”

Konuya ilişkin bilgi veren Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “Zorlu piyasa şartlarına rağmen başarılı bir halka arz gerçekleştirdik ve yatırımcımızdan yaklaşık 2,5 kat talep gördük. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynağı şirketimizin finansal olarak sağlamlaştırılması ve filonun geliştirilmesi için kullandık. Bu da yatırımcımızda karşılık buldu ve hisse performansımızı yukarıda tuttu. Sadece uzun dönemli araç kiralama hizmeti veriyoruz. Toplam 3 bin 900 araçlık filomuz ve 210 adet kurumsal müşterimizle uzun yıllara dayanan ve güven üzerine kurulan ilişkilerimiz var. Bu da bize paydaşlarımıza karşı önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluğun bilinciyle ‘Ana Pazar’da gösterdiğimiz başarılı performansı, 2022 yılında ‘Yıldız Pazar’da da göstereceğimize inanıyorum.” açıklamasını yaptı.