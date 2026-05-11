Escar'dan ilk çeyrekte 852 milyon lira net kâr

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (ESCAR), 31 Mart 2026 tarihinde sona eren üç aylık döneme ait mali tablolarını açıkladı. Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydettiği 27,5 milyon TL tutarındaki net zararın ardından, 2026 yılının ilk üç ayında 852,3 milyon TL net kâr elde etti. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 oranında yükselerek 1,38 milyar TL seviyesine ulaştı.

Escar hasılat ve faaliyet verileri

Escar kiralama operasyonlarından elde ettiği satış gelirlerini 1,19 milyar TL'den 1,38 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirketin brüt kârı, 2025 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 1,8 milyon TL tutarındaki brüt zararın ardından 1,5 milyon TL seviyesinde pozitif bölgeye geçti.

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin 261,5 milyon TL’den 1,23 milyar TL düzeyine yükselmesi, dönem kârının oluşmasında belirleyici bir rol oynadı. Pazarlama ve genel yönetim giderleri ise toplamda 101,3 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bulls Yatırım Holding, sürdürülebilir büyüme ve stratejik yatırım vizyonu doğrultusunda, filo kiralama sektörünün öncü ve köklü ismi Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş’nin %77,62 hissesini 142 milyon dolarlık bir yatırımla bünyesine katmıştı.