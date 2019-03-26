Eski Fed başkanı resesyon beklemiyor

26 Mart 2019

Eski Fed Başkanı Janet Yellen, getiri eğrisinin terse dönmesinin ille de yaklaşan bir resesyonu, daralmayı işaret etmesinin gerekmediğini söyledi.

Hong Kong'da yaptığı konuşmada Yellen, "Getiri eğrisindeki değişimi bir resesyon işareti olarak görmüyorum. ABD tahvil piyasaları uzun süreli bir ekonomik daralmaya değil, bir faiz indirimi ihtiyacına işaret ediyor olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD'de büyümenin yavaşlamakta olduğunun bir gerçek olduğuna vurgu yapan Yellen, "Evet, büyüme yavaşlıyor. Ancak ekonominin resesyona neden olacak bir seviyeye yavaşlamasını beklemiyorum" görüşünü dile getirdi.