Etlik Şehir Hastanesi’nde 883 milyon Euro borç yapılandırıldı

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Türkerler ve Astaldi sponsorluğundaki Proje Şirketi’nin finansal danışmanı olarak 883 milyon Euro tutarındaki proje finansmanı kredilerinin finansal yeniden yapılandırılmasını başarıyla tamamladı.

Finansal yeniden yapılandırma işlemi, EY Türkiye Sermaye & Borç Danışmanlığı / Finansal Yeniden Yapılandırma Lideri Orçun Makal ve EY EMEA (Avrupa, Orta Doğu, Afrika) Bölgesi Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı ekibinden Raj Apte ve Maurizio Montesi’nin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Yeniden yapılandırma sürecinin tamamlandığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi projesinde inşaat çalışmaları yeniden başladı. Makal kredilerin yapılandırılması aşamasında Sağlık Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası (BSTDB), Credit Agricole, Deutsche Bank, UniCredit gibi uluslararası finans kuruluşları ile İş Bankası, Akbank ve TSKB gibi Türk bankalarından oluşan toplamda 15’ten fazla yerel ve yabancı banka ve gerekse proje sahipleri ile doğru iletişimi kurarak bir köprü vazifesi gördüklerini belirtti.